Москва, , 18:49 — REGNUM Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отверг обвинения по поводу давления Москвы на белорусский электоральный процесс. Об этом 1 июня сообщает ТАСС.

«Я абсолютно убежден в том, что все разговоры о том, что кто-то когда-то будто бы или якобы с территории Российской Федерации оказывает давление на выборы в Белоруссии, не имеют под собой никаких оснований», — подчеркнул Мезенцев в интервью агентству.

Российский дипломат также отметил, что влияния оппозиционных белорусских сил на президентских выборах несколько сильнее, чем раньше.

Напомним, выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа 2020 года. Это будут уже шестые очередные выборы главы государства. Предыдущие состоялись 11 октября 2015 года.