Волгоград, , 18:46 — REGNUM В Волгоградской области на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ проголосовали уже 77,12% избирателей. Данные по явке на 18:00 (местн.) предоставили в региональной избирательной комиссии.

За два часа до закрытия избирательных участков проголосовали 1 404 962 избирателей, включённых в списки. Лидерами стали жители Октябрьского (83,75%), Иловлинского (83,60%) и Киквидзенского (82,91%) районов.

Одновременно жители региона принимают участие в опросе об исчислении времени — переходе Волгоградской области в часовую зону MSK (UTC+3).