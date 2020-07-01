Новосибирск, , 18:32 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 1 июля, на общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации на избирательных участках было задействовано более 10 тысяч наблюдателей.

«Сейчас, подводя предварительные итоги общественного наблюдения, могу сказать, что, начиная с первого дня голосования общественные наблюдатели вышли на избирательные участки, — прокомментировала председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева. — В ходе наблюдения были выявлены разовые нарушения, такие как: не выдали одноразовой ручки, не измерили температуру, в школе №178 наблюдалась скученность людей из-за параллельно проходящего экзамена. Члены избирательных комиссий реагируют на замечания, все недостатки оперативно устраняются»

По данным областной избирательной комиссии, на 18:00 (время местное) проголосовали 978 698 новосибирцев.