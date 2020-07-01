Липецк, , 18:29 — REGNUM В Липецкой области по поправкам к Конституции РФ, по данным на 15:00 1 июля, проголосовали 60,35% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщает по данным ЦИК.

В регионе работают 894 избирательных участка. Более 17 тысяч человек воспользовались механизмом «Мобильный избиратель» для голосования не по месту регистрации.

На избирательных участках каждый час проводится дезинфекция. Члены УИК работают в медицинских масках, перчатках и защитных экранах. Каждому голосующему выдаются средства индивидуальной защиты.