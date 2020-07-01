Улан-Удэ, , 18:28 — REGNUM В общероссийском голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию приняли участие около 64,3% от общего числа избирателей в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, именно такие данные зафиксированы на время закрытия избирательных участков, в 20 часов.

Голосование проходило на 837 участках, 814 из которых были образованы в общем порядке. Ещё 23 участка были открыты в местах временного пребывания избирателей, а также вне помещений для голосования.

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