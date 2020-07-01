Стокгольм, , 18:27 — REGNUM Стокгольмский арбитражный суд присудил польской компании PGNiG вернуть «Газпрому» $900 млн. Об этом 1 июля сообщил глава компании Ежи Квечиньский, выступая во время брифинга.

Транш будет переведен в самое ближайшее время. Причиной указанного решения суда стал тот факт, что российская компания перевела польским коллегами сумму, несколько превышающую ожидавшейся.

Напомним, ранее руководство «Газпрома» в исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда вернул компании PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ, поставленный по газопроводу Ямал-Европа.