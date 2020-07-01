Новосибирск, , 18:20 — REGNUM В Новосибирской области на 18:00 (время местное) сегодня, 1 июля, явка избирателей на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ составила 45,21%. Данные опубликованы на сайте ЦИК РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, по данным на 15:00 (время местное) явка избирателей в Новосибирской области составляла 41,42%.

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Напомним, что сегодня, 1 июля, в 8:00 открылись 2013 избирательных участков для голосования. В 20:00 они закрылись.