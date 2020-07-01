Тбилиси, , 18:16 — REGNUM Посол США в Грузии Келли Дегнан не исключает, что Россия попытается вмешаться в ход парламентских выборов в Грузии, которые планируются нынешней осенью. Об этом она заявила на 5-ой ежегодной демократической конференции, которая проходила 1 июля в режиме онлайн.

Эта конференция организована Институтом политики Грузии и была запланирована еще в апреле, но из-за пандемии коронавируса организаторы решили провести ее в необычном режиме, через ZOOM. Главная тема нынешнего мероприятия — «Грузия перед выборами: как избежать отступления от демократии?»

По словам Келли Дегнан, Россия активно использует дезинформацию, вмешивается в выборы в разных странах, а Грузия является одной из ее мишеней.

«Доказательств у меня нет, но вероятность того, что Россия попытается вмешаться в выборы в Грузии, высока. Совсем недавно она осуществила кибератаку на сайты Грузии», — пояснила Дегнан.

Она заверила участников конференции, что международные партнеры, в том числе США, окажут Грузии помощь с тем, чтобы ее население могло отделять информацию от дезинформации.