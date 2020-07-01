Екатеринбург, , 18:15 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова дала высокую оценку работе свердловского Центра общественного наблюдения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Омбудсмен высоко оценила деятельность центра, а также подчеркнула, что инициативу по его созданию выдвинула свердловский уполномоченный Татьяна Мерзлякова.

«Это был запрос общества: чтобы были прозрачные выборы, прозрачное голосование, прозрачный референдум», — подчеркнула Москалькова.

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдатели в прямом эфире фиксировали возможные нарушения по ходу голосования по поправкам к Конституции РФ.

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