Вашингтон, , 18:09 — REGNUM Консультации представителей Российской Федерации и США по контролю над ядерными вооружениями, которые состоялись в Вене 22 июня, можно назвать позитивными. Об этом заявил 1 июля госсекретарь США Майк Помпео на брифинге.

«США и РФ провели четвертый раунд переговоров по контролю над ядерными вооружениями, — отметил он. — … Это были позитивные детальные дискуссии».

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время онлайн-сессии «Примаковских чтений» сообщил, что консультации представителей РФ и США по стратегической стабильности, которые состоялись в Вене 22−23 июня, ни сблизили фундаментально позиции сторон.

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