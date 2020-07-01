Минск, , 18:04 — REGNUM Руководство Белоруссии не исключает возможности введения единой валюты Союзного государства, отрицая возможность единых норм налогового и таможенного законодательства. Об этом 1 июля заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

В едином эмиссионном центре общей валюты Союзного государства России и Белоруссии должно быть равноправие независимо от размеров экономик, считает представитель официального Минска. Семашко пояснил: «Если принимается какое-то решение по эмиссии, девальвации, то оно должно приниматься консенсусом».

Белорусское государственное информагентство БелТА приводит мнение представителя официального Минска и по другому чувствительному вопросу интеграции: «Что касается налогового и таможенного законодательства, то они априори в силу различий в экономике не могут быть одинаковыми, переписанными под копирку, они могут быть только унифицированными, подчеркнул дипломат».

Читайте аналитику сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении 2019 года Александр Лукашенко вёл с Владимиром Путиным переговоры о реализации подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Договором предусмотрено создание полноценного союзного парламента и других наднациональных органов, а также введение единой валюты. Правительства выработали и парафировали «дорожные карты», которые Лукашенко отказался подписывать и, таким образом, сорвал реализацию договора, а вместе с этим и празднование 20-летия союзного строительства.

Обсуждение союзной интеграции продолжилось в 2020 году: 7 февраля в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко, на которых также рассматривались вопросы поставок российских энергоносителей в Белоруссию. В декабре 2019 года, на фоне провала интеграционных переговоров, Лукашенко запретил подписывать контракты на поставки газа и нефти из РФ под предлогом укрепления энергетической независимости от Москвы.

Читайте комментарии сюжета: Российско-белорусский кризис