Екатеринбург, , 18:01 — REGNUM В случае одобрения гражданами России поправок к Конституции в России сразу же заработают компенсации. Об этом заявил депутат Госдумы Павел Крашенининков («Единая Россия») в ходе видеообщения с представителями областного Центра общественного наблюдения и возглавляющей его уполномоченной по правам человека в регионе Татьяной Мерзляковой.

Он отметил, что принимается очень много норм, имеющих прямое действие. Компенсации сразу заработают потому, что бюджет России станет верстаться с учётом поправок.

«Сразу заработает многое, связанное с системой сдержек и противовесов и с обеспечением прозрачности всей власти, нормы, связанные с суверенитетом, конечно, тоже сразу заработают», — отметил Крашенининков.

Он также добавил, что после одобрения изменений нужно будет принять примерно сотню законов в разных сферах. Депутат также отметил, что уральцы приняли участие и в разработке Конституции 1993 года. Сейчас имеется шанс проявить волю и проголосовать за будущее развитие, за то, чтобы у страны появилась возможность уточнить механизм государственной деятельности, а также не просто обратить внимание на социальные гарантии, но и ежегодно их индексировать.