Ханты-Мансийск, , 18:02 — REGNUM В Югре в 20:00 по местному времени (18:00 мск) закрылись все 714 избирательных участка. Стартовал подсчёт голосов жителей ХМАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным на 18:00 (16:00 мск) явка на голосование в Югре составила 59,62% от общего числа избирателей.

Напомним, жители Ханты-Мансийского округа, как и всей России, голосовали по поправкам к Конституции РФ. Голосование проходило в течение недели с 25 июня 2020 года на избирательных участках, на дому и на дворовых территориях.