Москва, , 17:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил одобрение проекту совместного заявления России, Турции и Ирана. Об этом 1 июля он сообщил во время онлайн-саммита.

«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — подчеркнул глава государства.

Целью подготовленного заявления является продвижение на пути ликвидации террористических группировок в Сирии.

Также Путин подчеркнул, что введение экономических санкций против сирийского правительства незаконны, а цель их заключается в «экономическом удушении» государства.