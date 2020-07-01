Тверь, , 17:52 — REGNUM 48,57% избирателей приняли участие в общероссийском голосовании по вопросу изменений в Конституцию на 15:00 1 июля в Тверской области, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы».

Лидирует по явке Андреапольский район, где проголосовали 87,77% жителей, меньше всего явка пока в Заволжском районе Твери —35,44%.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в регионе открыты 1155 участков для голосования на территории 11 городских, девяти муниципальных округов и 22 районов Тверской области и на 27 участках в местах временного пребывания граждан.