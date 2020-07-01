Пермь, , 18:04 — REGNUM В Пермском крае в 20:00 по местному времени (18:00 мск) 1 июля завершилось голосование по поправкам к Конституции России. Все участки закрылись, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В период голосования в регионе работало 1 780 участков. За процессом вели наблюдение свыше 8 тыс. представителей краевой Общественной палаты.

Напомним, в период досрочного голосования (25−30 июня) явка в регионе составила 38,2% (проголосовало 763 246 человек). На 18:00 по местному времени 1 июля явка выросла до 47,74%.

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