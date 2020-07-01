Пермь, , 17:50 — REGNUM В Пермском крае к 18:00 по местному времени (16:00 мск) в голосование по поправкам к Конституции РФ приняли участие 953 530 человек. Средняя явка составила 47,74%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Наибольшая активность избирателей фиксируется в Кочёвском (74,32%), Косинском (72,72%) и Кишертском (69,82%) муниципальных округах.

Самая низкая активность пока наблюдается в Александровске (38,35%), Перми (39,54%) и Березниках (40,11%).

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