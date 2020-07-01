Курган, , 18:01 — REGNUM В Курганской области в 20:00 по местному времени (18:00 мск) закрылись все 963 избирательных участка. Начался подсчёт голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным на 18:00 (16:00 мск) явка на голосование в Зауралье превысила 55% от общего числа избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Курганской области, как и всей России, голосовали по поправкам к Конституции РФ. Голосование проходило в течение недели с 25 июня на избирательных участках, на дому и на дворовых территориях.