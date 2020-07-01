Тула, , 17:47 — REGNUM 68,52% жителей Тульской области, имеющих избирательное право, приняли участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию России по данным на 15:00 1 июля. Данные содержатся в системе ГАС «Выборы».

Лидируют Каменский (80,31%) и Веневский (80,19%) районы области. Самая низкая явка в регионе в Ефремовском районе — 55,17%.

25−30 июня в Тульской области проголосовали 62,2% жителей региона. Наибольшую активность проявили жители Плавского района (72,96%), Каменского района (72,66%), Куркинского района (72.04%) районов. Наименее активно из районов области голосуют в Ефремовском районе (50,97%), Алексинском (55,37%).