Минск, , 17:45 — REGNUM Руководство Белоруссии настаивает на выплате Россией «компенсации» за изменение российского налогового законодательства. Об этом 1 июля заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

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Выступая на онлайн-брифинге, приуроченном ко Дню Независимости Белоруссии (отмечается 3 июля), Семашко поднял тему российского «налогового манёвра» в нефтяной сфере. Как сообщает «Спутник», официальный Минск по-прежнему ставит вопрос выплаты Россией компенсации белорусским НПЗ в контексте переговоров по «дорожным картам» интеграции в формате Союзного государства России и Белоруссии.

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«Дальше мы просто не можем выдержать, мы должны решать проблему налогового маневра. И когда мы разрабатываем дорожные карты, сегодня мы ставим вопрос о том, что в той мере, в которой компенсируется российским НПЗ налоговый маневр, он может компенсироваться и белорусским НПЗ. По-другому просто не может быть», — заявил Семашко.

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