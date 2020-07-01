Екатеринбург, , 18:02 — REGNUM В Свердловской области завершилось голосование по изменению Конституции России. Участки закрылись в 20:00 по местному времени (18:00 мск), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего с 25 июня работало 2532 избирательных участка, из которых 41 — временный. К 18:00 1 июля явка составила 49,16%. В лидерах по этому показателю находятся Пелым и Волчанск. Среди отстающих оказался Екатеринбург.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 июня свердловчане могли проголосовать по поправкам в Конституцию России. Всероссийское голосование завершается 1 июля.