Минск, , 17:37 — REGNUM В 2019 году Россия предложила Белоруссии в рамках реализации договора о создании Союзного государства оставить официальному Минску лишь 5% его полномочий, на что Александр Лукашенко ответил отказом. Об этом 1 июля заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

«Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение (не буду называть авторов с российской стороны). И когда мы посмотрели и его передали президенту, президент пригласил меня, и я говорю: ну это полное «руки вверх» называется, — заявил посол. — Я даже не буду дальше эпитеты продолжать: там было все отдать наверх и, по-моему, оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть».

Как сообщает белорусское государственное информагентство БелТА, своё заявление Семашко сделал во время онлайн-брифинга, приуроченного ко Дню Независимости Белоруссии. При этом чиновник сравнил Союзное государство России и Белоруссии с Евросоюзом.

Также читайте новости сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия

«Когда проанализируешь функции национальные и наднациональные, я насчитал только 18%, которые отданы были на наднациональный уровень, остальные функции оставались национальными, — сообщил Семашко. — А в том документе, который нам 13 февраля 2019 года предложили, я насчитал 95% функций наднациональных».

Читайте также аналитику и комментарии сюжета: Российско-белорусский кризис