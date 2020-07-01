Калуга, , 17:57 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 15:00 1 июля в общероссийском голосовании по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации приняли участие 55,61% избирателей, сообщает ЦИК России.

В Калуге для постоянного напоминания горожан о голосовании по улицам курсирует «агитмобиль» Kaluga-gov.ru

По информации областного избиркома, наиболее высокая явка в Износковском районе — 88,5%, а самая низкая — в Обнинске, 41,5%.

В Калуге для постоянного напоминания горожан о голосовании по улицам курсирует «агитмобиль», который украшен разноцветными воздушными шарами с мощными динамиками на борту, откуда раздаются популярные мелодии и призывы посетить избирательные участки.

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