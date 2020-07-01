Киев, , 17:21 — REGNUM Протест по поводу визита в Крым депутатов Европарламента из Франции, а также отдельных представителей Германии и Болгарии, выразило министерство иностранных дел (МИД) Украины. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

«Этот визит (в Крым) осуществляется с нарушением украинского законодательства», — отмечается в сообщении МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также призвали усилить санкции против России и осудили участие депутатов Европарламента в наблюдении за голосованием за поправки к Конституции РФ.

«Украина призывает международное сообщество усиливать давление на государство-агрессора, в том числе ввести персональные санкции против организаторов … голосования», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, в 2014 году в Крыму прошел референдум, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова выступило за воссоединение с РФ. Поводом для проведения волеизъявления жителей Крыма стал государственный переворот в Киеве, который уничтожил законную власть на Украине.

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