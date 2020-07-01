Чебоксары, , 17:18 — REGNUM В Чувашии в региональный ЦИК подал документы для участия в выборах главы республики кандидат от КПРФ. На высший пост будет претендовать 41-летний Александр Андреев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы «ГАС-Выборы».

Андреев является депутатом Госсовета Чувашии, заместителем председателя комитета по социальной политике и национальным вопросам. В региональном парламенте он работает на профессиональной основе.

Напомним, выдвинутые партиями кандидаты должны пройти «муниципальный фильтр», то есть собрать 263 нотариально заверенные подписи депутатов представительных органов муниципальных образований Чувашии.

Отметим, Александр Андреев стал седьмым кандидатом, подавшим документы в ЦИК Чувашии. Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия», «Родина» и «Справедливая Россия» поддержали на выборах врио главы Чувашии Олега Николаева, который был назначен на данный пост указом президента России Владимира Путина 29 января 2020 года. Николаев является справороссом, но баллотироваться будет как самовыдвиженец.

Своих кандидатов выдвинули ещё две партии: «Патриотов России» будет представлять депутат собрания депутатов Чебоксарского района Сергей Матвеев, «Российскую партию пенсионеров за справедливость» — лидер чувашского отделения Николай Степанов. Кроме того, на пост главы Чувашии претендуют ещё три самовыдвиженца: Николай Коклейкин, Юрий Шакеев и Андрей Ильдеменов.

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