Салехард, , 17:14 — REGNUM На Ямале 1 июля по поправкам в Конституцию РФ явка к 18:00 (16:00 мск) составила 78,84% от общего числа избирателей. Об этом сообщает избирком ЯНАО.

Проголосовали 290 706 ямальцев. Самые активные избиратели живут в Красноселькупском районе. Там своё мнение по поправкам к Конституции РФ высказали 93,31% от общего числа избирателей. В Приуральском районе — 85,77%, в Шурышкарском районе — 85,54%, в Тазовском — 85,38%.

Среди городов лидирует Губкинский с 82,09% от общего числа избирателей, Муравленко — 81,51%, Лабытнанги — 77,20%, Ноябрьск — 77,18%, Салехард — 76,92, Новый Уренгой — 73,32%.

До финиша голосования по поправкам к Конституции РФ осталось меньше часа.