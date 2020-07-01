Омск, , 17:11 — REGNUM В Омской области в 20:00 по местному времени (17:00 мск) закрылись избирательные участки, голосование по поправкам к Конституции РФ в регионе завершилось.

Как сообщили ИА REGNUM в избиркоме Омской области, явка на 18:00 в регионе составила 63,09%. Всего проголосовали более 957 тысяч жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 июня по 1 июля 2020 года проходило общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ.

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