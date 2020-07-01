Киев, , 17:00 — REGNUM Давать показания в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины отказался бывший президент страны Петр Порошенко. Об этом 1 июля сообщили «Укринформу» в пресс-службе ведомства.

«Порошенко отказался от дачи показаний, — сказал собеседник агентства. — Также он в присутствии понятых отказался от получения повесток на следующие допросы».

Источник добавил, что ходатайство о продлении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки (СВР) уже вручили экс-лидеру.

Напомним, 30 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «BBC Украина» заявил, что дела, в которых фигурируют представители прежней власти, включая экс-президента страны Петра Порошенко, не являются политически мотивированными.

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