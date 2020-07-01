Чита, , 16:53 — REGNUM В Забайкальском крае сегодня, 1 июля, в решающий день голосования по поправкам к Конституции, все избирательные участки закрылись 20:00 местного времени. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, по предварительным данным, проголосовали почти 57% избирателей.

Работали 930 избирательных участков. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции были предприняты все меры безопасности: выдавались индивидуальные средства защиты, измерялась температура, соблюдалось социальное десантирование.

При голосовании по Конституции в Забайкальском крае серьезных нарушений не зафиксировано.

«Высокая активность сохранилась у города Петровск-Забайкальский, где явка на 18.00 составила 77,10%, в Тунгиро-Олекминском районе — 72,47%. В Чите наиболее высокая явка сохранилась в Ингодинском районе — здесь проголосовали уже 67,89% избирателей», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 15:00 местного времени явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Забайкальском крае уже превысила явку 1993 года, когда принимали Конституцию.

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