Челябинск, , 16:46 — REGNUM В Челябинской области явка на голосование к 18:00 составила 62,19%. Об этом сообщил журналистам глава облизбиркома Сергей Обертас.

Всего проголосовали 1 616 233 человека. В лидерах по явке Кизильский район, Троицк, Агаповский район и некоторые другие. Там она колеблется в диапазоне от 76% до 86%.

Отстают от средних по региону значений Чебаркуль, Центральный район Челябинска, Златоуст и некоторые другие территории. Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля заканчивается голосование по изменению Конституции России.