Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM С утра 1 июля в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило 38 заявлений от граждан, недовольных ходом голосования по поправкам к Конституции. О таких данных на 15:00 сообщили в Горизбиркоме.

Виктор Миненко Дарья Драй © ИА REGNUM

При этом с 08:00 до 12:00 комиссия получила десять обращений.

«С 12:00 до 15:00 поступило 28 обращений, из них шесть вообще не говорят о нарушениях, а говорят о гражданской позиции заявителей. По остальным — в основном они касаются работы участковых избирательных комиссий, разбираться с ними будут территориальные избирательные комиссии», — пояснил представитель Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский.

Напомним, председатель Горизбиркома Виктор Миненко ранее сообщил, что до 30 июня комиссия получила порядка 350 таких жалоб, по некоторым из них ведут проверку правоохранители, включая эпизод с возможным вбросом бюллетеней. При этом в Горизбиркоме полагают, что голосование в Петербурге проходит очень спокойно.

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