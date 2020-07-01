Москва, , 16:33 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил о наличии попыток подорвать доверия к голосованию по поправкам к Конституции страны за рубежом. Об этом 1 июня сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

«Наблюдаем единичные, но осознанные попытки дискредитации процедуры голосования путем неоднократного участия в нем, в том числе с использованием портала госуслуг», — отметил Иванов во время видеоконференции, транслируемой сайтом ЦИК.

Дипломат подчеркнул, что для министерства иностранных дел очевидно, что данные действия носят исключительно провокационный характер и будет преследоваться по закону.

Напомним, 1 июля является основным и завершающим днем голосования по поправкам к Конституции России, граждане страны могли проголосовать в течение семи последних суток.