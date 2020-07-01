Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM Явка на голосование по поправкам к Конституции в Петербурге составила почти 67%. Об этом заявили 1 июля в Горизбиркоме, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным комиссии, к 15:00 мск на участки пришли 66,84% избирателей. При этом к 10:00 явка уже составляла около 60% — то есть большинство проголосовало досрочно, с 25 по 30 июня.

К 15:00 свои голоса отдали 2 млн 571 тыс. 190 жителей Северной столицы.

«Общероссийское голосование идет шесть дней до дня голосования, сегодня, в день голосования. Поэтому цифры по явке достаточно серьезные, явка хорошая», — сказал член Горизбиркома Юрий Кузьмин.

Напомним, досрочно также голосовали на семи полярных станциях и 59 судах, находящихся в плавании. 1 июля голосовать собирались только на ледоколе «Арктика», и, по сведениям Горизбиркома, этот процесс завершился.

«Ледокол «Арктика» уже также проголосовал, явка там высокая, что и ожидалось. Голосование там тоже завершено, оно будет заведено в ГАС-«Выборы», — заявил Кузьмин.

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