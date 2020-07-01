Рига, , 16:27 — REGNUM Минфин Латвии оценивает возможность введения специального налога на здоровье в размере 5% от общих налогов на рабочую силу, рассказал программе Латвийского радио «Перекрёсток» глава ведомства Янис Рейрс.

«Мы уже оценили как развивается бюджет и его траты. Наш вывод, что в такой важной социальной области, как здоровье, нужно принимать участие всем» — сказал Рейрс отстаивая позицию по выделению новой адресной графы при распределении налогов.

Рейрс уверил, что это решение не увеличит общую налоговую нагрузку, но позволит чётко понимать количество денег, за счёт которых государство будет финансировать медицину.

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Латвии отказалось в прошлом году выполнить принятый закон о повышении зарплат медиков на 20%, не найдя для этого денег в бюджете.