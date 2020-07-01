Москва, , 16:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий Министерству юстиции страны вести реестр иностранных СМИ, являющихся иностранными агентами. Об этом 1 июля сообщается на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу немедленно. С 1 июля Минюст устанавливает порядок формирования и ведения реестра иностранных средств массовой информации.

Напомним, ранее правительство России наделило вышеуказанное ведомство правом принимать уведомления от СМИ, являющихся иностранными агентами, о решении открыть отделения на территории страны.