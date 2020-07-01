Севастополь, , 16:26 — REGNUM Около 60% избирателей приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции на 15:00 1 июля в Севастополе. Данные привёл и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«На 15:00 подведены итоги. Севастополь за все дни голосования проголосовали практически 60% наших избирателей. В двух районах — более 60% избирателей, в двух чуть-чуть менее 60%. Это хорошая, высокая явка», — цитирует главу города «Новый Севастополь».

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму также на 15:00 проголосовали около 75% жителей. Власти оценивают обстановку на голосовании как спокойную.