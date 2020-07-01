Великий Новгород, , 16:28 — REGNUM В Новгородской области на 15 часов 1 июля явка избирателей на плебисцит по поправкам к Конституции составила 43,57% от числа граждан, внесенных в списки для голосования.

В абсолютных цифрах проголосовали 213 827 избирателей Новгородской области, сообщила председатель областного избиркома Татьяна Лебедева.

Как отмечает издание «53 новости», лидером по явке оказался Мошенской район (72,22%). В 12 районах области явка превысила 50%. Близки к этой отметке Шимский, Валдайский, Демянский и Новгородский районы.

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