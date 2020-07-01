Тверь, , 16:21 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны — участники открытия Ржевского мемориала Советскому солдату Евгений Книга, Спартак Сычев, Борис Воробьев приняли участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, сообщили ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе правительства Тверской области. Ветераны проголосовали у себя дома.

«У нас Конституция уже давно не менялась, а жизнь идет своим чередом, и изменений произошло немало. Поправки, за которые я голосовал, очень нужны и важны. Уверен — то, что народ выскажет свое мнение, будет способствовать укреплению нашего государства, сделает его еще более мощным», — отметил фронтовик Евгений Книга.

Особенно важной Евгений Степанович назвал поправку о защите исторической правды для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, победе советского народа.

«Считаю, назрело время для принятия новых положений Конституции. Прежде всего, хочу отметить поправки о территориальной целостности, а также те, что связаны с экономикой», — сказал Спартак Сычев.

Борис Воробьев также отметил важность участия в голосовании всех граждан.

Директор тверской гимназии №12 Татьяна Слесарева проголосовала ранее на свойм рабочем месте.

«Идея внесения поправок в Конституцию назрела давно. Изменилась жизнь, изменилось общество. Поправки очень четко и логично отражают все эти изменения. Как директор образовательного учреждения я поддерживаю положения статьи 67-й о детях и семье. Впервые очень четко обозначено, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. Сегодня активно работают программы поддержки многодетных, молодых семей. Поправки подтверждают, что эти программы будут не только развиваться, но и совершенствоваться», — отметила Слесарева.

Также сегодня, 1 июля, в голосовании принял участие губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня исторический момент. Призываю всех жителей Верхневолжья, которые еще не проголосовали, принять активное участие в этом событии. Поправки в Конституцию закрепляют все позитивные изменения, произошедшие в стране практически за последние два десятилетия. Это наша территориальная целостность, сохранение традиций, социальные обязательства государства. Очень важна система ценностей, которые закрепляются Конституцией — семья, дети, старшее поколение», — подчеркнул Игорь Руденя при общении с журналистами.

В Общероссийском голосовании участвуют деятели культуры Верхневолжья, молодежь, многодетные семьи Тверской области. Так, вместе с сыновьями пришли на избирательный участок многодетные родители Наталья и Игорь Букатины. 1 июля — основной день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. 1155 участков для голосования в Верхневолжье открыты с 8:00 до 20:00. Проголосовать можно также на дому, для этого необходимо обратиться в участковую комиссию до 17:00 1 июля 2020 года.