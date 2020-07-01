Рига, , 16:20 — REGNUM На своём заседании кабинет министров поддержал предложение Минэкономики Латвии о выделении дополнительных субсидий и гарантий многодетным семьям для приобретения жилья через государственную финансовую институцию гарантий Altum, пишет портал lsm.lv.

Altum гарантирует коммерческим банкам 10% от общей суммы кредита на недвижимость для семей ожидающих первенца. 15% семьям ожидающим второго ребёнка, и 20%, тем кто ждёт третьего.

Лицам на попечении которых находятся четыре или более несовершеннолетних вправе рассчитывать на 30% гарантии по кредиту на недвижимость со стороны Altum. Также правительство согласилось повысить верхний потолок кредита до 250 000 евро, что лучше отвечает критериям качества жилья.

Кроме этого, в рамках программы Balsts (Поддержка) Кабмин утвердил новый размер субсидий при покупке жилья для многодетных семей. Для семей с тремя детьми от 8000 до 10 000 евро, в зависимости от энергоэффективности здания. Для семей с четырьмя детьми и более от 10 000 до 12 000.

Доходы претендентов на программу не могут превышать 17 000 евро в пересчёте на одного человека за год, и превышать 50% сделки. Всего на помощь многодетным потратят 3,5 млн евро. По расчётам Минэкономики это поможет 400 семьям.