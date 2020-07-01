Москва, , 16:20 — REGNUM Порядка 73% граждан, пришедших на избирательные участки, поддержали поправки к Конституции России. Об этом 1 июня сообщается в заявлении Центральной избирательной комиссии страны.

Информация основана по итогам обработки 0,79% протоколов по всей стране.

В некоторых регионах поддержка поправок гражданами существенно выше, чем в среднем по стране. В частности, в Чукотском автономно округе, по данным обработки 5,45% протоколов, за поправки проголосовали свыше 83% избирателей.

Напомним, как сообщалоИА REGNUM, 1 июля 2020 года — финальный день для голосования по поправкам к Конституции РФ.