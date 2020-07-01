Челябинск, , 16:17 — REGNUM В Коркино Челябинской области местная жительниц решила проголосовать и обнаружила напротив своей фамилии другую подпись. Об этом сообщает пресс-служба региональной Общественной палаты.

В ходе проверки выяснилось, что её супруг голосовал на дому. Когда члены комиссии вернулись на участок, то ошибочно поставили отметку о голосовании напротив его жены.

Недоразумение было оперативно решено. Женщину внесли в дополнительный список и она проголосовала. Претензий ни к кому не имеет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области продолжается голосование по изменению Конституции России. Все участки закроются в 20:00 по местному времени (18:00 мск).