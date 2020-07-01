Москва, , 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин. Об этом сообщил изданию «Подъём» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тот факт, что глава государства пришел 1 июля на избирательный участок без маски и перчаток.

«Президент (Владимир Путин) полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что с пренебрежением мерами безопасности со стороны Путина это не связано.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля глава РФ Владимир Путин на избирательном участке в здании Российской академии наук проголосовал по поправкам к Конституции России.

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