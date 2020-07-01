Симферополь, , 16:13 — REGNUM 1 млн 126 тысяч жителей Республики Крым — это составляет около 75% от общего числа избирателей — приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам к 15:00 1 июля. Об этом в эфире «Россия 24» сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

«Голосование проходит в штатном режиме, крымчане активно выражают свою гражданскую позицию. Сегодня из полутора миллиона избирателей на участки к 15:00 пришли 1 млн 126 тысяч избирателей. Мы понимаем, что люди хотят, чтобы их голос был услышан», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Крыму зарегистрировано 1 млн 499 тыс. 112 избирателей. Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля, завершится голосование в 20:00.