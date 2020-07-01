Москва, , 16:15 — REGNUM С предложением организовать поставки гуманитарной помощи народу Сирии в условиях американских санкций в отношении данной страны выступил президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 1 июля в ходе переговоров со своими коллегами из Ирана и Турции Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом в астанинском формате по урегулированию в Сирии, проходящих в режиме видеосвязи.

«По данным Всемирной продовольственной программы свыше 9 млн сирийцев — половина населения, нуждается в продовольственной помощи», — отметил российский лидер.

Также он указал, что несмотря на данное обстоятельство и на то, что генсек ООН Антониу Гуттереша в условиях пандемии коронавируса призвал смягчить санкционное давление, Вашингтон и Брюссель приняли решение о продлении рестрикции и о введении новых санкций, целью которых является экономическое удушение Сирии.

«Столь важно сейчас продумать как мы могли бы по соответствующим каналам наладить гуманитарную помощь и поддержать сирийский народ», — заявил Путин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил в ходе данных переговоров, что незаконные действия США, которые они совершают в нефтеносных районах Сирии, являются разграблением богатств народа данной страны.