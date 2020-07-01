Москва, , 15:59 — REGNUM Истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота Российской Федерации были подняты в воздух по тревоге для перехвата самолета-разведчика военно-воздушных сил США. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Сообщается, что истребители морской авиации России успешно перехватили американский самолет-разведчик в небе над Черным морем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках стратегии сдерживания американские самолеты-разведчики, а также аналогичные самолеты других стран военного блока НАТО постоянно тревожат российские рубежы. Такие самолеты-шпионы летают у границ России в районе Черного моря, возле Калининграда, в районе Кольского полуострова, а также на Дальнем Востоке. Периодически стратегические бомбардировщики США отрабатывают нанесение ядерного удара по целям на территории России.