Москва, , 15:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что боевики в Сирийской Арабской Республике должны быть окончательно нейтрализованы, и необходимо подумать над тем, как этого можно добиться. Об этом глава государства сказал сегодня, 1 июля, в ходе видеоконференции России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.

Путин сказал, что одна из главных тем данной видеоконференции проанализировать текущее положение дел в Сирии.

«Условились о том, что можно было бы дополнительно сделать для обеспечения долгосрочной нормализации в Сирийской Арабской Республике. Речь в первую очередь идет о продолжении борьбы с международным терроризмом. И надо подумать, какие еще меры необходимы для нейтрализации еще действующих террористических группировок», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что на тех территориях Сирии, где нет контроля центрального законного правительства, обстановка остается напряженной. В частности, это идлибская зона деэскалации, а также Заевфратье.