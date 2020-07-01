Киев, , 15:52 — REGNUM На Украине на законодательном уровне могут приравнять публикацию разговоров чиновников к уголовному преступлению.

Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью The Washington Post, материал опубликован 1 июля и широко цитируется центральными СМИ Украины.

Согласно заявлению Ермака, вскоре будет разработан соответствующий проект закона.

Чиновник заявил, что нынешняя власть воспринимает публикацию таких разговоров «как прямое нарушение национальной безопасности страны» и помнит, что обнародование «прослушек» в свое время испортило репутацию не одному президенту страны.

«Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно, является ли это незаконным действием гражданина Украины из-за каких-то внутренних мотивов, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы», — добавил Ермак.

Издание отмечает, что ряд международных дипломатов встревожены тем, что на Украине трудно сохранять конфиденциальность разговоров на высоком уровне и нынешняя инициатива офиса президента Зеленского, возможно, немного их успокоит.

ИА REGNUM напоминает, что в этом году на Украине были опубликованы сразу несколько резонансных «прослушек» — от совещаний на тот момент премьер-министра страны Алексея Гончарука до разговоров в 2015—2016 гг. на тот момент президента Петра Порошенко и Джо Байдена.