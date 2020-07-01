Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM В Ленинградской области на 15 часов 1 июля явка на голосование по поправкам в Конституцию России составила 65,56% — явились на участки почти 900 тысяч жителей.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, по словам председателя избирательной комиссии Ленинградской области Михаила Лебединского, это говорит о рекордной явке в регионе.

По его данным, на 15:00 мск в голосовании по поправкам к Конституции в Ленинградской области приняли участие 899 343 избирателя — 65,56% от числа голосующих. Это, по мнению Лебединского, хорошая цифра и она даже выше, чем была на президентских выборах в 2018 году.

«Я считаю, что Ленобласть в этот раз, учитывая, что на выборах президента 64,89%, а сейчас уже больше 65% мы, как минимум, продвинулись дальше. Еще есть четыре часа, — отметил он. — Уже сейчас можно говорить о рекордной явке за всё время голосования».

Кроме того, Лебединский указал, что все семь дней голосования Леноблизбиркому приходилось бороться с фейк-новостями, при этом избирательная комиссия не получила ни одной жалобы на нарушения, но получила 52 обращения.

«Все семь дней мы занимаемся разоблачением лжи, которая публикуется в интернете, — резюмировал Лебединский. — Будем продолжать бороться в фейк-ньюс, надеюсь, что мы завершим достойную работу по голосованию по поправкам в Конституцию».

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленинградской области к полудню проголосовали более 60% избирателей

Читайте развитие сюжета: Дрозденко объяснил рекордную явку в Ленобласти