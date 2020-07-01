Екатеринбург, , 15:53 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Эккельман из Екатеринбурга отдал свой голос за поправки в Конституцию РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

«Я голосую за поправки в Конституцию и призываю последовать моему примеру других жителей Екатеринбурга, ибо поправки ведут к тому, что улучшится социальное положение», — считает Эккельман.

Также ветеран одобрил идею присвоить Екатеринбургу звание «Город трудовой доблести».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2020 года — финальный день для голосования по поправкам к Конституции РФ.