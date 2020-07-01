Тегеран, , 15:50 — REGNUM Незаконные действия США, которые они совершают в нефтеносных районах Сирии, являются разграблением богатств народа данной страны. Такое мнение 1 июля высказал президент Ирана Хасан Рухани в ходе переговоров в астанинском формате по урегулированию в Сирии с президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом посредством видеосвязи.

По словам Рухани, незаконное присутствие американских ВС в Сирии, которые он назвал оккупационными, являются дестабилизирующим фактором, как для страны, так и для всего региона.

«Помимо этого незаконные действия американцев на нефтедобывающих районах Сирии фактически являются разграблением богатств сирийского народа», — заявил президент Ирана.

Также Рухани сказал, что США должны вывести своих военных и из Сирии, и из всего региона.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июня стало известно, что ООН собрала $7,7 млрд гуманитарной помощи для Сирии от стран — участниц организации.